СБУ начала расследование из-за жалобы студентки об угрозах со стороны чиновника МВД Варченко

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 129 (угроза убийством).

По заявлению киевской студентки Натальи Бурейко о якобы угрозах со стороны заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко возбуждено уголовное производство.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры.

“Заявление поступило около 12 часов дня. Оно было оставлено в ящике для обращений граждан. Сегодня же оно было рассмотрено прокурором отдела. И поскольку оно содержало сведения о совершении в отношении заявительницы угроз жизни и здоровью, было принято решение о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины — угроза убийством”, - сказала руководитель пресс-службы прокуратуры Надежда Максимец.

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Также она добавила, что досудебное расследование поручено Управлению СБУ в Киеве и Киевской области, а прокуратура столицы будет осуществлять процессуальное руководство.

Максимец сообщила, что студентка еще не общалась со следователем, поскольку ее заявление было только в письменном виде.

“Далее заявительница будет вызвана на допрос, допрошена, ей будет присвоен статус в производстве, а далее следователь определит ход досудебного расследования. Факты, изложенные в этом заявлении, будут проверены следственным путем”, - сказала Максимец.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября столичная прокуратура получила заявление от имени гражданки Натальи Бурейко об угрозах и преследовании от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Напомним, 7 ноября Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала о якобы домогательствах и угрозах со стороны чиновника, с которым познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью.

"В последние недели моя жизнь превратилась в ад. Все это какой-то сюрреализм и напоминает то ли неудачный розыгрыш, то ли фильм ужасов. Все началось с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам. Так я познакомилась с ним, с Александром. Сначала он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе", – отметила она.

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"Потом начал навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал меня "озолотить". После того как я отказалась и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно, Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Все бы это было похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились", – продолжила Наталья.

По ее словам, в дальнейшем он узнал о ней все, включая адрес ее близких и контактные номера телефонов. В дальнейшем он якобы начал писать ей СМС и угрожать физической расправой.

"А вчера мне прислали цветы и отрубленные птичье лапы. Александр написал, что это он", - отметила девушка.

Как рассказала Наталья, ей стали поступать сообщения с незнакомых номеров в Viber и Telegram. Все эти номера она блокировала, и угрозы якобы начали поступать уже ее родственникам и знакомым. Свою публикацию девушка сопровождала скриншотами переписки и фотографией "подарка" с куриными лапами.

Вместе с тем Варченко связал провокацию с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя ГБР. По словам чиновника, он стал жертвой "информационной атаки".