Порошенко отреагировал на новые санкции США против России из-за оккупации Крыма и Донбасса

Порошенко подчеркнул, что на протяжении более 4 лет удается не только сохранять, но и усиливать санкционное давление против агрессора.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал новые санкции США против России, введенные в связи с ситуацией в оккупированном Крыму и Донбассе.

Порошенко назвал это решение Вашингтона “четким сигналом”, говорится в сообщении на странице в Facebook.

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"Четкий сигнал - все, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридной агрессии на Донбассе, не избегут ответственности. Думаю, что и наши другие партнеры должны были бы последовать этому примеру. Совместным трансатлантическим фронтом заставим Кремль изменить свое поведение, забрать своих наемников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право", - отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что уже на протяжении более 4 лет удается не только сохранять, но и усиливать санкционное давление против агрессора.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 ноября, Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства США ввело новые финансовые санкции против трех физических лиц и 9 компаний в связи с ситуацией в оккупированных Россией Крыму и на Донбассе.