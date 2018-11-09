Еврокомиссар призвал наказать организаторов нападений на активистов в Украине

Еврокомиссар встретился с украинскими активистами и адвокатом Екатерины Гандзюк.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан призвал украинские власти привлечь к ответственности организаторов нападений на украинских активистов.

Как говорится в сообщении Представительства ЕС в микроблоге Twitter, еврокомиссар прибыл с визитом в Украину и провел первую встречу в Украине, и именно с общественными активистами и адвокатом Екатерины Гандзюк.

"Нападения на активистов являются неприемлемыми, их виновников и заказчиков следует привлечь к ответственности", - подчеркнул Хан.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевели на лечение в Киевский городской ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

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Правоохранители установили пятерых человек, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления, и всем им судом были избраны меры пресечения. В настоящее время под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным – Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову – суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

4 ноября Гандзюк умерла. В тот же день следователи изменили квалификацию нападения на активистку, квалифицировав его как оконченное преступление.

5 ноября в МВД заявили о выполнении полицией всех необходимых следственных действий по делу Гандзюк и передаче уголовного производства в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

По информации генпрокурора Юрия Луценко, правоохранители проверяют 12 человек на причастность к заказу убийства Гандзюк.