ЕС об убийстве Гандзюк: нужны ощутимые шаги для защиты активистов в Украине
В Еврокомиссии подчеркивают необходимость для Киева удвоить усилия для расследования нападения на советника мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк, а также напоминают о необходимости предотвращения подобным атакам.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе, пишет Европейская правда.
"Мы ожидаем, что украинская власть удвоит усилия для быстрого и тщательного расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности" - заявил он.
Более того нужны ощутимые шаги для предотвращения атак против активистов гражданского общества и журналистов-расследователей в Украине. Гражданское общество является ключевым для любой демократии и крайне важно, чтобы оно находилось под защитой, в частности, в Украине" - подчеркнул представитель Еврокомиссии.
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Как сообщалось, о смерти советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стало известно в воскресенье днем.
31 июля Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.
У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.
Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).
Кроме того, следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.
3 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.
20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.
Также 20 августа во Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)
Ранее - 6 августа - Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.
По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в Киеве.
26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычным украинцам.