ООН призывает украинское правительство расследовать нападения на Гандзюк и других активистов

Отмечается, что все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине.

Организация Объединенных Наций в Украине осуждает ужасающее нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которую 31 июля облили кислотой.

В своем заявлении, представительство ООН также подчеркнуло, что внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов в Украине.

Добавляется, что все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине.

"Мы призываем Правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов. Мы подчеркиваем, что сильное гражданское общество, где гарантируется фундаментальное право на свободу слова и безопасность является необходимым для обеспечения прозрачного управления и ответственности власти", – заявили в представительстве ООН.

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Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.

Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.

Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, ей предоставлено государственную охрану, а также активистка согласилась сотрудничать с правоохранителями в расследовании нападения на нее.