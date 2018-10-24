Кабмин согласовал увольнение глав четырех ОГА

Правительство согласовало проекты указов президента об увольнении глав Луганской, Киевской, Черновицкой и Черкасской Облгосадминистраций.

Кабинет министров на заседании в среду, 24 октября, согласовал увольнение глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Сегодня Кабмин согласовал увольнение четверых губернаторов", - сказал он.

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По словам Жданова, правительство согласовало проекты указов президента об увольнении главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, главы Киевской ОГА Александра Горгана, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение на должность главы Киевской облгосадминистрации Александра Терещука, который на данный момент работает первым заместителем главы одесской ОГА, а до этого возглавлял столичное отделение милиции.

Также правительство одобрило проект указа о назначении Александра Вельбивца главой Черкасской ОГА. Сейчас он занимает должность главы Черкасского областного совета.

Как сообщал УНИАН, 30 июля президент Петр Порошенко уволил Валерия Кулича с должности главы Черниговской областной государственной администрации.