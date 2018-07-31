Порошенко уволил главу Черниговской ОГА

Валерий Кулич занимал эту должность с 31 марта 2015 года.

Президент Петр Порошенко уволил Валерия Кулича с должности главы Черниговской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе президента №218/2018 от 30 июля, который опубликован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что Кулича уволили по поданному им заявлению.

Справка УНИАН. Валерий Кулич родился 28 августа 1973 г. в с. Октябрьское Коропского района Черниговской области.

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Учился в Черниговском высшем военном авиационном училище. Затем окончил Черниговский государственный институт экономики и управления по специальности "Менеджмент в производственной сфере".

Работал в нескольких страховых компаниях. 3 2002 года по 2014 год – генеральный директор ООО "Форсаж". В 2012-2014 годах – депутат Черниговского областного совета. В 2014 году был избран народным депутатом Украины в 205-м округе.

Кулич был избран народным депутатом Украины от БПП по 205-му избирательному округу на Черниговщине, но сложил мандат в связи с назначением председателем Черниговской ОГА 31 марта 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года заместитель председателя Черниговской ОГА Леонид Сахневич подал в отставку после замечания Гройсмана.