Вилкул уверяет, что не будет бежать из Украины
15:10, 16 октября 2018Политика
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Обращаясь к генеральному прокурору Луценко, Вилкул сказал, что никуда не убежит, поскольку в Украине родился, жил и будет жить.
Вилкул заявил, что не сбежит из Украины фото: УНИАН
Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул уверяет, что не будет бежать из Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения в Верховной Раде представления прокуратуры о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности.
Обращаясь к генеральному прокурору Юрию Луценко, Вилкул сказал: "Я никуда не убегу. Я в Украине родился, жил и буду жить".
"Здоровье у меня крепкое, и я продолжу бороться, и не буду договариваться", - добавил депутат.
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