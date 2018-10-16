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Вилкул уверяет, что не будет бежать из Украины

15:10, 16 октября 2018
Политика
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Вилкул заявил, что не сбежит из Украины фото: УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения в Верховной Раде представления прокуратуры о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Обращаясь к генеральному прокурору Юрию Луценко, Вилкул сказал: "Я никуда не убегу. Я в Украине родился, жил и буду жить".

"Здоровье у меня крепкое, и я продолжу бороться, и не буду договариваться", - добавил депутат.

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Теги: #Александр Вилкул