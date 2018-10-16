Парубий о провале голосования по Вилкулу: произошло лукавство перед избирателями

За решение о предоставлении согласия о привлечении к уголовной ответственности Вилкула проголосовало 137 (при необходимом минимуме 226) народных депутатов Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал лукавством перед избирателями неподдержание народными депутатами представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании парламента после нерезультативного голосования по этому вопросу.

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«И каждая фракция, и депутат должны нести ответственность за те решения, которые мы принимаем в парламенте. Я считаю, что произошло лукавство перед нашими избирателями и перед нашей общиной», - заявил Парубий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 октября, ВР не поддержала представление Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула. За это решение проголосовали 137 (при необходимом минимуме 226) народных депутатов Украины. В частности, во фракции «БПП» проголосовали только 46 из 135 народных депутатов, «Народный фронт» - 36 из 80, «Самопомич» - 18 из 25, Радикальной партии - 9 из 20, ВО «Батькивщина» - 5 из 20. В полном составе не голосовали «Оппозиционный блок», группы «Воля народа» и «Видродження».

Как известно, все политические силы на парламентских выборах обещали отменить депутатскую неприкосновенность, но до сих пор соответствующие изменения в Конституцию окончательно не внесены.