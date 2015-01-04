В МИД подтвердили встречу по Донбассу в "нормандском формате" в Берлине (видео)
В МИД Украины не смогли пока сказать точную дату встречи глав внешнеполитических ведомств.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.
"Наш политический директор Алексей Макеев вылетел в Берлин. Завтра пройдет одна из таких встреч", - сообщил Перебийнис.
"Они будут заниматься подготовкой встречи на более высоком уровне. Обсуждать будут минский протокол и имплементацию минских договоренностей", - уточнил он.
Перебийнис не смог пока сказать точную дату встречи глав внешнеполитических ведомств в "нормандском формате", но уточнил, что она запланирована на ближайшее время.
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"Для того чтобы их встреча (глав МИД, - ред.) была результативной, необходимы встречи на уровне политдиректоров", - рассказал он.
При этом замглавы МИД России Григорий Карасин заявляет, что на встрече будет обсуждаться весь спектр вопросов украинского урегулирования, а Россию будет представлять директор второго департамента стран СНГ Виктор Сорокин.
"Встреча будет посвящена обсуждению всех вопросов, но среди прочего будут обсуждаться вопросы, связанные с минскими договоренностями", - сообщил он.