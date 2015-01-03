Встреча в «нормандском формате» может состояться в Берлине 5 января

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Сейчас прорабатываются вопрос и организационные моменты встречи политдиректоров в «нормандском» формате по Украине», - сказал источник.

Он также добавил, что встреча на уровне глав МИД может состояться в ближайшее время.

Читайте такжеУчастники «нормандского формата» в ближайшие дни возобновят переговоры по Донбассу

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Франции, Украины, Германии и России обсудят ситуацию в Донбассе в ближайшие дни.