Встреча в «нормандском формате» может состояться в Берлине 5 января

17:17, 03 января 2015
Политика
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В Берлине 5 января может состояться встреча в «нормандском формате» на уровне политдиректоров.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Сейчас прорабатываются вопрос и организационные моменты встречи политдиректоров в «нормандском» формате по Украине», - сказал источник.

Он также добавил, что встреча на уровне глав МИД может состояться в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Франции, Украины, Германии и России обсудят ситуацию в Донбассе в ближайшие дни.

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