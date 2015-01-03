Встреча в «нормандском формате» может состояться в Берлине 5 января
17:17, 03 января 2015Политика
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В Берлине 5 января может состояться встреча в «нормандском формате» на уровне политдиректоров.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
«Сейчас прорабатываются вопрос и организационные моменты встречи политдиректоров в «нормандском» формате по Украине», - сказал источник.
Он также добавил, что встреча на уровне глав МИД может состояться в ближайшее время.
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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Франции, Украины, Германии и России обсудят ситуацию в Донбассе в ближайшие дни.
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