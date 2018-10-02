Кучма вышел из переговоров по Донбассу в Минске

Спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик поблагодарил Кучму за его вклад в Минский переговорный процесс.

Бывший президент Леонид Кучма сегодня в Минске подвел итоги своей работы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер на странице в Facebook.

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«В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Отдельную благодарность Леонид Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса», - написала она.

По словам Олифер, в свою очередь спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Кучмуза его вклад в Минский процесс, «а также за его мудрость и преданность своему государству - Украине, проявленные во время переговорного процесса в Минске».

Ранее УНИАН сообщал, что Леонид Кучма уходит с должности представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Последний раз Леонид Кучма принял участие в заседании группы сегодня, 2 октября.