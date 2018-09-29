Кучма уходит с должности представителя Украины на переговорах в Минске

Своим преемником Леонид Кучма называет советника президента Петра Порошенко, дипломата Руслана Демченко.

Леонид Кучма уходит с должности представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Последний раз Леонид Кучма примет участие в заседании группы 2 октября, сообщила изданию "Бабель" пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

«Леонид Кучма примет участие в заседании ТКГ в Минске, что состоится 2 октября. А относительно следующих заседаний - все дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины», - отметила Олифер.

По словам Олифер, Кучма не должен писать заявление на увольнение, поскольку работал в группе на общественных началах.

Читайте такжеВолкер и Кучма обсудили необходимость закрытия границы с РФ для возвращения мира на Донбасс

Олифер отметила, что летом ему исполнилось 80 лет, и он считает, что этот возраст является «критическим». «Этим летом Леонид Данилович отметил 80-летний юбилей, и именно это имелось в виду под критическим возрастом», - сказала Олифер.

Своим преемником Леонид Кучма называет советника президента Петра Порошенко, дипломата Руслана Демченко.

Ранее 28 сентября Леонид Кучма заявил, что уйдет с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, когда достигнет критического возраста, передает ТСН.

Он добавил, что работает представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.

Второй президент Украины подчеркнул, что окончательно для себя решил этот вопрос. "Когда мне надо остановиться... Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблетку успокоительную под язык... Там слишком тяжелые разговоры", - заявил Кучма.

При этом он подчеркнул, что хотел бы, чтобы критики Минского процесса поняли, что этому процессу нет альтернативы.

Как сообщал УНИАН, бывший президент Украины Леонид Кучма назвал три «крупнейших» ошибки, допущенные украинским государством за годы независимости.