В Москве на Манежной площади задержали украинца - дали 15 суток

Об этом российский адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Илья Новиков сообщил в социальной сети Facebook.

Адвокат сообщил, что 30 декабря на Манежной площади в Москве был задержан гражданин Украины и один из его близких друзей Роман Немучинский.

"Мы говорили ночью по телефону, он сказал, что его обещали утром отпустить. Поскольку с другими, кто мне звонил, так и вышло, я утром поехал в СИЗО, не проверив, что с Ромой. Когда вышел - прочел смс, что ему дали 15 суток", - сообщил Новиков.

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Также он сообщил, что о случившемся проинформировал украинского консула.

"Я успел приехать в Мещанское ОВД и вызвонить туда украинского консула, пока Рома еще был там. Но дежурный майор Козичкин сперва попробовал врать мне, что его уже увезли, потом посылал нас обоих к начальству, которое уже уехало праздновать, а в конце спрятался в своем стакане. Рому вывели и повезли в ИВС в Мневниках, я успел перекинуться с ним парой слов на ходу, передачу от друзей он, вроде, получил", - написал Новиков.