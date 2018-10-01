База на Азовском море позволит Украине противостоять угрозам со стороны России - Муженко

Муженко исключил возможность того, что ВМС Украины будут сопровождать коммерческие суда в Азовском море.

Украина построит военную базу на Азовском море и усилит военное присутствие в этом районе, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России в регионе.

Об этом заявил глава Генштаба украинской армии Виктор Муженко, сообщает Reuters.

"Все те мероприятия, которые проводятся в Приазовье, и есть элемент наращивания нашего присутствия в этом регионе для адекватного реагирования на возможные провокации со стороны Российской Федерации”, - сказал Муженко.

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Он сказал, что Украина уже нарастила в этом районе воздушные, наземные, морские и артиллерийские силы. Муженко исключил возможность того, что ВМС Украины будут сопровождать коммерческие суда в Азовском море, чтобы предотвратить их остановку российскими кораблями.

Ранее сообщалось, что военная база Военно-морских сил Украины на Азовском море, которую планируют создать до конца года в Бердянске, будет иметь среди приоритетных направлений деятельности нейтрализацию российской минной угрозы.