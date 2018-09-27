Украина раскрыла цель создания базы ВМС в Азовском море

Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства.

Военная база Военно-морских сил Украины на Азовском море, которую планируют создать до конца года в Бердянске, будет иметь среди приоритетных направлений деятельности нейтрализацию российской минной угрозы.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" сообщил замначальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.

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"Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий. Это - приоритетное направление развития военно-морских сил", - сказал он.

Рыженко напомнил, что из-за морских мин неоднократно страдали судна пограничных войск Украины.

"Нынешний статус внутренних вод позволяет оппоненту применять минное оружие практически неограниченно и с различных платформ", — отметил он.

Также Рыженко рассказал, что среди лодок, имеющихся в распоряжении Военно-морских сил ВСУ в Азовском море, есть два артиллерийских бронекатера, которые будут оснащены современными "сканерами бокового обзора" - сонарными системами, необходимыми для безопасного проведения противоминных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, вечером 23 сентября два корабля ВМС Украины прошли Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря. Эти суда используют для формирования базы ВМС в Бердянске.