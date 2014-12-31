В штабе АТО опровергают информацию о боях в Песках
07:06, 31 декабря 2014Политика
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Пресс-центр АТО опровергает распространенную заместителем комбата добровольческого батальона "ОУН" Борисом Гуменюком информацию об ожесточенных боях в Песках близ донецкого аэропорта.
REUTERS
По данным штаба АТО, обстрелы со стороны боевиков имели место, но были не столь активными: в течение около получаса обстреливали из миномета, а потом стреляли из автоматического гранатомета - стрельба не утихала до часу ночи. Пресс-центр АТО данных о раненых не приводит, при этом заместитель комбата "ОУН" сообщал, что боец его батальона получил тяжелое ранение.
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Напомним, накануне в Песках в результате атаки боевиков погибли шестеро бойцов, сообщил командир "Азова" Андрей Билецкий.
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