В штабе АТО опровергают информацию о боях в Песках

По данным штаба АТО, обстрелы со стороны боевиков имели место, но были не столь активными: в течение около получаса обстреливали из миномета, а потом стреляли из автоматического гранатомета - стрельба не утихала до часу ночи. Пресс-центр АТО данных о раненых не приводит, при этом заместитель комбата "ОУН" сообщал, что боец его батальона получил тяжелое ранение.

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Напомним, накануне в Песках в результате атаки боевиков погибли шестеро бойцов, сообщил командир "Азова" Андрей Билецкий.