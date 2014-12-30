В Песках в результате атаки боевиков погибли шестеро бойцов "Азова"
10:51, 30 декабря 2014Политика
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В Песках под Донецком в результате наступления боевиков погибли шестеро украинских военных, трое получили ранения.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении полка "Азов" на странице в соцсети.
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"Сегодня террористы в очередной раз дерзко нарушили условия перемирия. На этот раз пошли в наступление на позиции украинских военных в селе Пески Донецкой области. В результате чего наша армия понесла потери - 6 погибших, 3 раненых", - говорится в сообщении.
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