​В Песках в результате атаки боевиков погибли шестеро бойцов "Азова"

10:51, 30 декабря 2014
Политика
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В Песках под Донецком в результате наступления боевиков погибли шестеро украинских военных, трое получили ранения.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении полка "Азов" на странице в соцсети.

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"Сегодня террористы в очередной раз дерзко нарушили условия перемирия. На этот раз пошли в наступление на позиции украинских военных в селе Пески Донецкой области. В результате чего наша армия понесла потери - 6 погибших, 3 раненых", - говорится в сообщении.

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