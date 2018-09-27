Луценко заявил, что лично санкционировал оба случая прослушки работников САП

Генпрокурор заявил, что принципиально ставил подпись, чтобы Сытник мог доказать законным способом возможную коррупцию в САП.

Генеральный прокурор Юрий Луценко лично санкционировал два случая прослушивания работников Специализированной антикоррупционной прокуратуры, среди которых - руководитель САП Назар Холодницкий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил журналистам после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны ВРУ.

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"Оба случая прослушивания работников САП были санкционированы Генеральной прокуратурой Украины, мной лично", - заявил он.

"Когда господин Сытник уверял, что у него есть определенные материалы о вероятной коррупции или руководителя САП, или работника САП, я принципиально ставлю подпись, позволяя ему это доказать законным способом, в том числе путем прослушивания", - добавил Луценко.

По его словам, второе прослушивание было санкционировано в рамках расследования уголовного производства НАБУ в отношении одного из прокуроров САП.

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Как сообщал УНИАН, о первом случае прослушивания - в кабинете Холодницкого - стало известно в марте 2018 года. В СМИ появилась информация, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий.

27 марта Луценко подтвердил, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого. Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным во время уголовного производства, которое расследовалось НАБУ совместно с ГПУ. Холодницкий отметил, что производство против него зарегистрировано по статье УК о разглашении данных досудебного расследования и принуждения свидетелей к даче показаний.

4 апреля НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов прослушивания в рабочем в кабинете Холодницкого.

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Про второй случай попытки прослушивания в помещении САП стало известно 19 сентября. По информации САП, во внутреннем дворе прокуратуры были выявлены незаконно установленные средства негласного снятия информации работниками НАБУ, после чего автомобиль был заблокирован сотрудниками Национальной полиции и Управления государственной охраны для проведения неотложных следственных и процессуальных действий.

"Для того, чтобы спасти сотрудников от разоблачения, от выявления незаконных и незарегистрированных средств снятия информации, Артем Сытник (директор НАБУ) использовал силовое подразделение НАБУ, которое, используя огнестрельное оружие, применило насилие в отношении работников правоохранительных органов, повредило имущество граждан, помешав проведению следственных действий", - сообщили в САП.

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Также в прокуратуре сообщили, что сотрудники НАБУ совершили наезд на других стражей порядка, причинив телесные повреждения, повредив имущество граждан.

НАБУ на это официально ответило, что его сотрудники проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовке на территории больницы «Охматдет», когда "по непонятным причинам" их микроавтобус был заблокирован работниками Управления государственной охраны и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. При этом, Бюро отметило, что на самом деле «на территории больницы «Охматдет» имели место законные и санкционированные мероприятия в соответствии с действующим законодательством», но их суть отказались конкретизировать "для достижения целей уголовного производства".