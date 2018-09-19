Холодницкий сообщил о новой попытке установить "прослушку" в здании САП (фото)
Управление госохраны выявило кабель для прослушивания, который из здания "Охматдета" прокладывали до Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах, а впоследствии эту информацию подтвердил и руководитель САП Назар Холодницкий.
"УДОшники обнаружили прокладку кабеля от помещения "Охматдета" в направлении САП. На другом конце кабеля был закрытый кабинет. Полиция вскрыла. Там сейф, из которого выходят кабели", - отметил собеседник.
Источник добавил, что на месте происшествия работает киберполиция.
В свою очередь Назар Холодницкий подтвердил эту информацию и намекнул, что за этим может стоять НАБУ.
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"Это правда, могу сказать, что происходят следственные действия", - отметил он.
"Рядом с САП сейчас стоит микроавтобус "Форд" с людьми внутри, они не представляются, закрылись в авто. По нашей информации, похоже, что номера авто зарегистрированы на НАБУ", - подытожил Холодницкий.
Руководитель САП по этому поводу обратился в СБУ.
Напомним, в марте выяснилось, что в кабинете главы САП была установлена "прослушка". Ее установили в начале февраля, а обнаружили 6 марта.
Позже стало известно, что дело в отношении Холодницкого ведет Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ.
Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.
30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя САП Холодницкого.
В мае Холодницкий заявил, что написал 16 страниц объяснений на жалобы НАБУ и ГПУ.
26 июля Комиссия прокуроров решила наложить на Холодницкого взыскания в виде выговора.
16 августа Луценко подписал выговор Холодницкому.