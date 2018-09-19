Холодницкий сообщил о новой попытке установить "прослушку" в здании САП (фото)

Холодницкий намекнул, что за этим может стоять НАБУ.

Управление госохраны выявило кабель для прослушивания, который из здания "Охматдета" прокладывали до Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах, а впоследствии эту информацию подтвердил и руководитель САП Назар Холодницкий.

"УДОшники обнаружили прокладку кабеля от помещения "Охматдета" в направлении САП. На другом конце кабеля был закрытый кабинет. Полиция вскрыла. Там сейф, из которого выходят кабели", - отметил собеседник.

Источник добавил, что на месте происшествия работает киберполиция.

В свою очередь Назар Холодницкий подтвердил эту информацию и намекнул, что за этим может стоять НАБУ.

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"Это правда, могу сказать, что происходят следственные действия", - отметил он.

"Рядом с САП сейчас стоит микроавтобус "Форд" с людьми внутри, они не представляются, закрылись в авто. По нашей информации, похоже, что номера авто зарегистрированы на НАБУ", - подытожил Холодницкий.

Руководитель САП по этому поводу обратился в СБУ.

Напомним, в марте выяснилось, что в кабинете главы САП была установлена ​​"прослушка". Ее установили в начале февраля, а обнаружили 6 марта.

Позже стало известно, что дело в отношении Холодницкого ведет Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя САП Холодницкого.

В мае Холодницкий заявил, что написал 16 страниц объяснений на жалобы НАБУ и ГПУ.

26 июля Комиссия прокуроров решила наложить на Холодницкого взыскания в виде выговора.

16 августа Луценко подписал выговор Холодницкому.