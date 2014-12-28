Меркель призвала РФ приложить больше усилий для прекращения конфликта на Донбассе

Об этом сообщает Agence France-Press со ссылкой на на представителя федерального правительства Кристиану Вирц.

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Как заявила канцлер в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, который состоялся вечером в субботу, ситуация на Донбассе может стабилизироваться лишь в том случае, если будут соблюдаться договоренности о прекращении огня. По мнению канцлера, Москва «должна использовать свое влияние на сепаратистов для достижения этой цели».

Ангела Меркель приветствовала обмен пленными между сторонами конфликта, вместе с тем выразив сожаление, что еще одна запланированная встреча контактной группы в Минске в пятницу так и не состоялась.

Как сообщал УНИАН, в результате переговоров трехсторонней контактной группы в Минске, состоялся обмен пленными. Украинская сторона передала боевикам 225 человек. Боевики в свою очередь вернули Украине 146 военнослужащих