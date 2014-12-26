Цеголко: из плена боевиков освобождены 146 украинцев (видео)
20:11, 26 декабря 2014Общество
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Председатель СБУ Валентин Наливайченко доложил президенту Петру Порошенко об освобождении из плена 146 украинцев.
Цеголко рассказал, сколько освободили пленных / twitter.com/banderenko
Об этом на своей странице в соцсети написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
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"Только что председатель СБУ доложил президенту об освобождении 146 украинцев. Еще 4 пленных в СБУ ожидают освободить завтра. Все они смогут встретить Новый Год и Рождество с семьями", - написал он.
Самый большой обмен пленными состоялся сегодня в зоне АТО
Как сообщал УНИАН, 25 декабря советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что на переговорах в Минске 24 декабря боевики согласились передать 150 пленных украинских военных в обмен на своих 225.
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