Турчинов пообещал, что ни один солдат не поедет в АТО необученный и босый

Об этом он заявил в интервью "5 каналу", передает Еспресо.TV.

"Ни один солдат, который станет на защиту своей страны, не может неподготовленным, необутым, раздетым или необученным, что главное, пойти на фронт. Это система обучения, система подготовки", - отметил Турчинов.

Он добавил, что сейчас стоит очень серьезная задача по обеспечению и обновления Вооруженных сил.

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"Тех, кто уже фактически год отслужил - они же не выезжают из страны. Мы на их базе создадим мощный резерв - резерв нашей армии. Фактически это мощная 100-тысячная резервная армия, которую в случае необходимости мы также сможем мобилизовать буквально в сжатые сроки в случае, когда Россия откроет против нас континентальную войну", - рассказал Турчинов.