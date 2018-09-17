Сейчас спикер ВР проводит консультации с парламентскими фракциями.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предполагает, что законопроекты о языке парламент рассмотрит в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга Парубий подчеркнул важность этого вопроса и отметил, что он является для него "делом чести".

"Я говорил о том, что есть несколько зарегистрированных законопроектов. Один из них - объединенный, комитетский, где различные инициативы были собраны в один законопроект. Но мы будем рассматривать все их в той последовательности, в которой они были зарегистрированы", - сказал спикер ВР.

Он сообщил, что предварительно блок законопроектов Комитета по вопросам культуры и духовности запланирован к рассмотрению в октябре.

"И когда, в какую неделю, это уже будет конкретно - я сообщу накануне", - отметил Парубий и добавил, что сейчас он проводит консультации с фракциями, поскольку важно получить положительный результат относительно закона о языке.

Читайте такжеПарубий: на этой сессии необходимо рассмотреть закон о языке

Ранее Парубий отмечал, что после признания неконституционным так называемого «закона Колесниченко-Кивалова» в государстве «образовался вакуум» в вопросе языка.

Справка УНИАН. Закон «Об основах государственной языковой политики» (так называемый закон «Колесниченко-Кивалова») вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусматривалось, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон позволял использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе говорят не менее 10% жителей.

28 февраля 2018 года Конституционный суд признал Закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Основному Закону.

Председатель КС Станислав Шевчук в апреле заявил, что после признания неконституционным Закона «Об основах государственной языковой политики» языковые отношения в Украине регулируются статьей 10 Основного Закона.