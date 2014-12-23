Приоритетом председательства Сербии в ОБСЕ будет решение конфликта на Донбассе

Об этом сказал первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. "К сожалению, Украина - это будет приоритетный вопрос в будущем году. Я говорю - к сожалению, потому что сочувствую относительно тех событий, которые происходят сейчас на востоке страны", - сказал Ивица Дачич.

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При этом он отметил, что если принимать во внимание историю Сербии и Югославии, то можно сказать из собственного опыта о том, какой сегодня тяжелый период переживает Украина. Глава МИД Сербии отметил, что необходимо уважать мирный план президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации на Донбассе и выполнять минские договоренности.

"Верьте в Сербию, которая не будет ни на чьей стороне, а будет руководствоваться принципами ОБСЕ", - сказал Ивица Дачич, добавив, что во время председательства в ОБСЕ Сербия будет придерживаться прозрачного и объективного подхода относительно урегулирования ситуации на Донбассе.