Порошенко надеется на возобновление переговоров в Минском формате
Беларусь всегда была на стороне мира в Украине и готова и в дальнейшем содействовать проведению мирных переговоров, в которых Минск будет выступать нейтральным площадкой.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
"Я искренне хочу, чтобы в Украине был мир и все было хорошо", - сказал президент Беларуси.
В свою очередь Петр Порошенко выразил надежду, что Минские встречи и их интенсивность удастся восстановить.
"Отдельно спасибо Беларуси за четкую позицию в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - добавил Порошенко.
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Относительно экономического сотрудничества между двумя государствами, Лукашенко отметил рост товарооборота с Украиной, несмотря на сложную ситуацию на Донбассе. "Товарооборот между Украиной и Беларусью не упал, а даже вырос. И, что важно, - у нас сегодня стопроцентно оплачены все наши контракты", - отметил Лукашенко и добавил, - "ни с одной страной такого у нас нет".
Как сообщал УНИАН, Лукашенко прибыл в воскресенье в Киев по приглашению президента Украины.
Переговоры проходили в закрытом формате, во время которых рассматривались актуальные вопросы украинско-белорусской повестки дня, а также международной тематики.