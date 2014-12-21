Порошенко надеется на возобновление переговоров в Минском формате

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"Я искренне хочу, чтобы в Украине был мир и все было хорошо", - сказал президент Беларуси.

В свою очередь Петр Порошенко выразил надежду, что Минские встречи и их интенсивность удастся восстановить.

"Отдельно спасибо Беларуси за четкую позицию в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - добавил Порошенко.

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Относительно экономического сотрудничества между двумя государствами, Лукашенко отметил рост товарооборота с Украиной, несмотря на сложную ситуацию на Донбассе. "Товарооборот между Украиной и Беларусью не упал, а даже вырос. И, что важно, - у нас сегодня стопроцентно оплачены все наши контракты", - отметил Лукашенко и добавил, - "ни с одной страной такого у нас нет".

Как сообщал УНИАН, Лукашенко прибыл в воскресенье в Киев по приглашению президента Украины.

Переговоры проходили в закрытом формате, во время которых рассматривались актуальные вопросы украинско-белорусской повестки дня, а также международной тематики.