Рада сегодня рассмотрит ряд международных соглашений

Депутаты также рассмотрят вопрос о проведении Всеукраинской эстафеты единения по случаю 100-летия провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов о ратификации международных соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня таких законопроектов четыре. Это соглашения с Турцией, Португалией, Швейцарией и Молдовой.

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Соглашения с двумя последними странами касаются реадмиссии лиц, с Португалией - экономического сотрудничества, а с Турцией - защиты инвестиций.

Парламент сегодня также будет рассматривать проект постановления о проведении Всеукраинской эстафеты единения по случаю 100-летия провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Также будут рассмотрены вопросы о проведении парламентских слушаний, касающихся государственной природоохранной политики и сбалансированного развития человеческого капитала.

Накануне активисты устроили под Радой пикет, требуя расследовать нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.