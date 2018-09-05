Рада сегодня рассмотрит ряд международных соглашений
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов о ратификации международных соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня таких законопроектов четыре. Это соглашения с Турцией, Португалией, Швейцарией и Молдовой.
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Соглашения с двумя последними странами касаются реадмиссии лиц, с Португалией - экономического сотрудничества, а с Турцией - защиты инвестиций.
Парламент сегодня также будет рассматривать проект постановления о проведении Всеукраинской эстафеты единения по случаю 100-летия провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
Также будут рассмотрены вопросы о проведении парламентских слушаний, касающихся государственной природоохранной политики и сбалансированного развития человеческого капитала.
Накануне активисты устроили под Радой пикет, требуя расследовать нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.