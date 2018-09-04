Под Радой устроили пикет с файерами (фото, видео)

У стен парламента призвали активнее расследовать дело Гандзюк.

Под Радой активисты устроили пикет, требуя расследовать нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Богдан Кутепов. "Движ под парламентом. Кто заказал Катя Гандзюк?" - написал он и показал видео из-под стен парламента.

Активисты в руках держали плакаты "Кто заказал Катя Гандзюк?", затем они подожгли файеры. Вскоре участники акции начали расходиться.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали.

Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 26 августа активисты сообщили, что состояние Гандзюк ухудшилось.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В деле Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и государственных органов - соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко. В деле о нападении на Гандзюк фигурирует 5 подозреваемых.