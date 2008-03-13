Регионал предлагает привязать Черноморский флот РФ к газу

Министр иностранных дел оппозиционного правительства Константин ГРИЩЕНКО считает, что вопрос о выведении Черноморского флота РФ из Украины должен рассматриваться после 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на международном круглом столе «Нейтральный статус как парадигма внешнеполитической стратегии Украины».

«Вопрос должен решаться окончательно после 2017 года, или в 2017 году», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его мнению, ставить этот вопрос сегодня неправильно, поскольку, скорее всего, действующие Президент и премьер-министр, как и многие из нынешних украинских политических деятелей, не будут в 2017 году решать этот вопрос. Потому, считает министр оппозиционного правительства, не нужно создавать проблем следующим руководителям Украины.

К.ГРИЩЕНКО также считает, что вопрос выведения ЧФ РФ из Украины следует рассматривать в комплексе, в частности и с учетом ситуации с газом.