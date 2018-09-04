Климкин выступает за введение биометрического визового режима с РФ

Глава МИД заявил, что должен действовать эффективный мониторинг в отношении тех россиян ,прибывающих в Украину и путешествовать.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что выступает за введение биометрического визового режима для граждан Российской Федерации с эффективным механизмом контроля лиц, которые будут приезжать в Украину из России.

Об этом дипломат сказал в эфире одного из общеукраинских телеканалов.

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“Допустим, мы вводим обычный визовый режим. Что это меняет? Я всегда говорил, что нам нужно не просто кому-то ставить печать “на каком основании, при каких условиях”, а контролировать: кто, каким образом в соответствии пересекает границу”, - заявил глава МИД.

“Для того мы начали биометрике. Для того в будущем будет вводиться система квазисвободная, а потом, конечно, механизм мониторинга: кто и где передвигается. И с самого начала я сказал, если говорить о визовом режиме – нам нужен биометрический визовый режим”, - заявил Климкин.

Он считает, что “просто ставить печати” для сотен тысяч людей, которые будут пересекать границу с РФ, эффективности для контроля лиц, которые будут приезжать в Украину, не принесет.

“И вот в этом направлении именно постепенно должны двигаться, а не манипулировать какими-то абстрактными лозунгами”, - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 января 2018 года на границе в 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска ввела биометрический контроль для иностранцев.

Биометрический контроль на границе действует для граждан 71 страны, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины.

21 декабря 2017 года в аэропорту «Киев» при участии руководства Совета национальной безопасности и обороны, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы были презентованы систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Информация из системы будет передаваться Национальной системой верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что решение об усилении контроля при пересечении границы гражданами, а также лицами без гражданства прежде всего касается граждан Российской Федерации, через границу с которой на территорию Украины попадают шпионы, диверсанты и провокаторы.

«Кабинет Министров по поручению СНБО утвердил перечень стран миграционного риска. Среди этих стран наибольшую проблему мы имеем с Российской Федерацией. И в следующем году она будет решаться», – отметил Турчинов.

21 декабря председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цыгикал заявил, что все пункты пропуска на границе с Россией и авиационные пункты пропуска уже оснащены системой фиксации биометрических данных.