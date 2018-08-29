В РФ прокомментировали возможный разрыв договора о дружбе с Украиной

В Госдуме РФ заявили, что договор о дружбе между Украиной и Россией бессмысленный и "особых последствий" после его расторжения не будет.

В Государственной думе РФ прокомментировали намерение Украины расторгнуть в одностороннем порядке Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, договор о дружбе между Украиной и Россией бессмыслен и "особых последствий" после его расторжения не будет, передают российские "Известия".

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"Последствий никаких особых реальных практических не будет. С другой стороны, морально-политических не будет обязательств у России осуществлять те или иные соглашения", - сказал Калашников.

По его словам, для разрыва соглашения одна из сторон должна заявить об этом до конца октября, тогда договор не продлится.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время украинская сторона подготовит пакет документов для расторжения в одностороннем порядке Договора о дружбе с Россией.