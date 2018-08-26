Порошенко: дипломатическая служба должна работать как военное подразделение

По словам президента Петра Порошенко, у него есть «два крыла» – Вооруженные силы и дипломатическая служба.

Дипломатическая служба должна работать как воинское подразделение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня во время поездки в Авдеевку.

«Дипломатическая служба должна работать как воинское подразделение. У президента есть «два крыла» - Вооруженные силы и дипломатическая служба. «Солдаты» дипломатической службы в условиях войны играют не менее важную роль, чем украинское войско... Очень важно, чтобы совместными усилиями мы принесли Украине мир», - сказал он.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также президент отметил, что в сентябре 2014 года удалось остановить войну не только благодаря украинским военным, но и во многом усилиями украинских дипломатов.

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«Сейчас нельзя обо всем говорить, но я скажу, что без дипломатов этого бы не было», - подчеркнул глава государства.

Президент призвал руководителей дипломатических представительств Украины за рубежом воспользоваться возможностью и пообщаться сегодня с военными во время поездки на Донбасс.

«Очень важно, чтобы мы совместными усилиями в Украину принесли мир. Потому что мы боремся за мир. Очень важно, чтобы ключевой элемент этого мирного процесса - миротворческая операция с мандатом Совета безопасности ООН - также для нас была эффективной и успешной», - подчеркнул Порошенко.

Он особо отметил важность того, чтобы каждая жизнь украинского воина, которая была отдана в борьбе против российского оккупанта и российского агрессора, была не напрасна.

«Мы заплатили за это очень высокую цену. За то, чтобы иметь возможность проводить реформы, двигаться в Европу, в НАТО и изменять нашу Украину», - сказал глава государства.

Обращаясь к украинским дипломатам, президент отметил, что очень рассчитывает на них, в первую очередь, в вопросах мира, единства всего мира и солидарности с Украиной, и обеспечения строительства нового Украинского государства.

«Я уверен, что это историческая миссия. И уверен, что мы сейчас с вами являемся теми, на чьи плечи ложится огромная ответственность. Прошу, чтобы мы были достойны этой ответственности», - сказал он.