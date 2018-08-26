Порошенко объяснил, для чего на Донбасс "со всего мира" прилетели 80 украинских дипломатов

По словам президента, украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами, в частности, мобилизацией средств мира при восстановлении инфраструктуры Донбасса

Украинские послы будут заниматься мобилизацией средств мира при восстановлении инфраструктуры Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время своего визита в Авдеевку заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня еще есть очень важное событие, которое происходит в актовом зале Авдеевского коксохима. Сюда, в Авдеевку, на Донбасс, а потом ближе к линии соприкосновения, по моему поручению приехали все украинские послы, все представители Украины и всего мира для того, чтобы собственными глазами увидеть, чего сейчас нуждается сегодня Донбасс. Ответ очень прост. Первое и самое главное – Донбасс требует мира. И именно поэтому четко скоординированны усилия украинского президента, правительства, украинских ВСУ... Украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами, в частности, мобилизацией средств мира при восстановлении инфраструктуры Донбасса», - заявил президент.