Порошенко о назначении главы антикоррупционного бюро: "Я вам обещаю очень приятный сюрприз"

Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Варшаве пообещал ”приятный сюрприз” с назначением председателя антикоррупционного бюро, которое будет создано 14 января 2015 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время своего выступления на польско-украинском экономическом форуме, в котором принял участие также президент Польши Бронислав Коморовский.

”Я вам обещаю очень приятный сюрприз 14 января. Он вам всем понравится”, - сказал Порошенко.