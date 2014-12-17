Порошенко: Кризис на Донбассе может завершиться через три недели, если выведут иностранные войска

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что после вывода иностранных войск и перекрытия границы кризис на востоке Украины будет завершен через несколько недель.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Брониславом Коморовским.

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“Мы должны обеспечить выполнение взятых обязательств. Еще раз могу отметить: вывод иностранных войск и перекрытие границы, через три недели кризис на востоке Украины будет завершен. Об этом убедительно свидетельствует опыт налаживания мирной жизни на освобожденных территориях”, - сказал он, отметив необходимость выполнения всеми сторонами Минских договоренностей.

Он еще раз подчеркнул, что деэскалация конфликта на Донбассе возможна только на базе Минских договоренностей.