Порошенко: Кризис на Донбассе может завершиться через три недели, если выведут иностранные войска
Президент подчеркнул, что деэскалация конфликта на Донбассе возможна только на базе Минских договоренностей.
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что после вывода иностранных войск и перекрытия границы кризис на востоке Украины будет завершен через несколько недель.
Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Брониславом Коморовским.
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“Мы должны обеспечить выполнение взятых обязательств. Еще раз могу отметить: вывод иностранных войск и перекрытие границы, через три недели кризис на востоке Украины будет завершен. Об этом убедительно свидетельствует опыт налаживания мирной жизни на освобожденных территориях”, - сказал он, отметив необходимость выполнения всеми сторонами Минских договоренностей.
Он еще раз подчеркнул, что деэскалация конфликта на Донбассе возможна только на базе Минских договоренностей.