За месяц до закрытия дела Кернеса суд просил Луценко отправить на дебаты одного из прокуроров ГПУ

Ранее Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство против Кернеса и его охранников, Генпрокуратура считает решение незаконным.

Киевский районный суд Полтавы просил генерального прокурора Украины Юрия Луценко обеспечить одного из 19 прокуроров ГПУ для участия в судебных прениях в уголовном производстве по обвинению мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана в 2014 году.

Читайте также"Были больны": Луценко объяснил неявку прокуроров в суд над Кернесом

Как говорится в опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений постановлении суда от 10 августа за подписью судьи Антонова, к Луценко соответствующую просьбу направляли 2 июля.

"Сообщением на имя генерального прокурора от 2 июля 2018 года суд обратился к Юрию Луценко с просьбой об обеспечении одного из 19 прокуроров Генеральной прокуратуры для участия в судебных прениях по уголовному производству, которое рассматривается судом четвертый год подряд, и прокурорам было предложено подтвердить свое желание поддержать предъявленное обвинение, поскольку уклонение прокуроров от участия в судебных прениях может быть расценено судом как отказ от обвинения", - говорится в решении.

При этом суд подчеркнул, что "никакого ответа, письма или сообщения по этому поводу в адрес суда не поступало", а суд "не имеет права принудительно доставлять в суд для участия в судебных прениях любого из 19 прокуроров Генеральной прокуратуры, определенных согласно постановлению об изменении группы прокуроров от 2 октября 2015 года".

Также суд напомнил, что в судебном заседании 25 июня 2018 года были завершены выяснение обстоятельств и проверка их доказательствами, а также принято решение о переходе к следующей стадии рассмотрения - судебным прениям, которые были назначены на 2 июля в связи с окончанием рабочего времени.

"Именно после объявления судебных прений и назначения их проведения со 2 июля одновременно стороной обвинения - прокурорами, потерпевшими и их представителями был покинут данный уголовный процесс", - подчеркивается в тексте постановления.

Вместе с тем, суд отметил, что "для недопущения нарушения разумных сроков рассмотрения дела суд вызвал стороны и других участников производства для участия в заседаниях на 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10 июля, способствовал обращению с дисциплинарной жалобой на прокуроров за неисполнение ими своих обязанностей, но ни на одно из заседаний сторона обвинения не явилась, не указав суду уважительности причин своей неявки".

"Таким образом, руководствуясь п. 4 постановления Пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 17 октября 2014 № 11, суд оценивает такое процессуальное поведение прокуроров в данном уголовном производстве как бездействие (неактивность) и констатирует, что указанные должностные лица прокуратуры не явились в суд без уважительных причин, в результате чего нарушается принцип разумных сроков и верховенства права", - пояснили в суде.

При этом подчеркивается, что согласно ч.5 с.28 УПК Украины каждый имеет право, чтобы обвинение к нему в кратчайшие сроки или стало предметом судебного разбирательства, или чтобы соответствующее уголовное производство в отношении него было закрыто.

"Таким образом грубое нарушение закона, а именно неявка стороны обвинения (прокуроров, потерпевших и их представителей) семь раз в судебные прения, суд признает как отказ от обвинения, а поэтому уголовное производство подлежит прекращению", - говорится в тексте постановления.

Вместе с тем, отмечается, что суд пришел к выводу о прекращении производства по этому делу на основании п.2 ч.2 ст. 284 УПК Украины. Эта норма предусматривает, что уголовное производство закрывается судом, "если прокурор отказался от поддержки государственного обвинения, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом".

Как сообщал УНИАН, Кернес и его охранники Блинников и Смицкий подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства против Кернеса с Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство против Кернеса, Блинникова и Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.

Генпрокуратура считает незаконным решение суда о закрытии уголовного производства против Кернеса. В прокуратуре заявляют, что будут обжаловать это решение в апелляционных инстанциях.

Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская заявила, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины «о спланированном судьей заведомо неправосудном решении, которое привело к тяжелым последствиям».

14 августа в ГПУ заявили, что не будут привлекать к дисциплинарной ответственности прокуроров за отсутствие на заседании суда по делу Кернеса.