Глава ОБСЕ призывает к соблюдению Минских договоренностей на Донбассе

Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер призвал все стороны конфликта на Донбассе "не жалеть усилий, чтобы в полной мере выполнять все положения Минских договоренностей".

Об этом речь идет в заявлении главы ОБСЕ, пишет Украинская правда.

По словам Буркхальтера, значительное сокращение военных действиях после 9 декабря – "положительный знак".

"Минские договоренности должны быть рассмотрены в полном объеме и любые попытки принять избирательный подход к реализации их положений или их повторное согласование е может рассматриваться как конструктив", - заявил Буркхальтер.

Я обращаюсь ко всем сторонам конфликта в восточной части Украины придерживаться своих обязательств и возобновить без дальнейших задержек свои контакты и консультации, направленные на полное осуществление договоренностей Минске", - добавил глава ОБСЕ.

Читайте такжеВышеградская группа: Россия подрывает основы безопасности в ЕвропеТакже Буркхальтер подчеркнул, что он и спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Тальявини "по-прежнему готовы оказывать помощь всем сторонам в их усилиях по достижению мира на Донбассе".

Как известно, в ходе совещания Президента Украины Петра Порошенко с руководителями силовых ведомств были определены меры по обеспечению выполнения минских договоренностей в отношении "дня тишины", который начался 9 декабря.

После 9 декабря в СНБО регулярно сообщают об обстрелах украинских военных со стороны боевиков.

Вместе с тем 13 декабря в ОБСЕ заявили, что в настоящее время ситуация в буферной зоне, о которой договорились в Минске, остается опасной, риск эскалации конфликта сохраняется.