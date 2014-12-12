Европарламент и Бундестаг призывают РФ соблюдать Минские соглашения

Как сообщили в пресс-службе Европарламента, об этом идет речь в совместном заявлении председателей комитетов Эльмара Брока (Elmar Brok, группа народных партий, Германия) и Гюнтера Крихбаума (Gunther Krichbaum), одобренном по результатам заседания, сообщает ЕС-Плюс.

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Они подчеркнули, что реализация Минских соглашений должна быть гарантирована всеми странами, подписавшими их, и в частности, Россией.

При этом, председатели комитетов высказались за усиление миссии ОБСЕ и призвали к продолжению переговоров в Женевском формате.

Э. Брок и Г. Крихбаум также подчеркнули "абсолютную необходимость всех сторон" – украинских властей, ЕС и стран-членов - предпринять действия для осуществления реформ в Украине.

"Эти реформы на самом деле – лучшее и единственное решение экономического и социального кризиса, с которым столкнулась Украина сегодня", - написано в заявлении.

Председатели комитетов также выразили мнение о необходимости изменения Европейской политики соседства с учетом кризиса в Украине и ряде других странах-соседях ЕС.