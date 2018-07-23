Канада готовится отправить в Украину снайперские винтовки

Речь идет о коммерческих поставках, которые ожидают подписания канадским правительством разрешения об экспорте оружия.

Канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок и теперь ожидается подписание правительством Канады разрешения на их экспорт.

Об этом в интервью UATV заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан.

“Между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы только ожидаем подписание правительством Канады разрешения на экспорт оружия, что существенно повысит возможности Вооруженных сил Украины в сдерживании российской агрессии”, – рассказал Джеймс Безан.

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Он также отметил, что речь идет о коммерческих поставках. По словам Безана, проблем с подписанием разрешения об экспорте оружия быть не должно. После этого, оружие сразу могут поставлять в Украину.

“Мне известно, что есть и другие производители, которые создают пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинскими вооруженными силами, чтобы лучше обеспечить украинских военных”, – подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН в феврале, канадская компания Colt Canada (провинция Онтарио), которая является главным поставщиком оружия для Вооруженных сил Канады, надеется заключить сделку на продажу винтовок Украине. Colt Canada намерена заключить соглашения на выполнение заказа о поставке Украине до 100 тыс. винтовок.

По словам менеджера компании Алекса Пейна, представители Colt Canada в январе в Украине провели ознакомительную встречу по этому поводу с украинскими должностными лицами. Встреча стала лишь началом процесса, для которого может потребоваться до двух лет, потому что Украина должна четко сформулировать, какое оружие ей нужна и откуда оно будет происходить.

Отдельно Канада в рамках операции «Объединитель» (Operation UNIFIER) помогает и подготовке представителей Вооруженных сил Украины.