Канада заявила, что не будет предоставлять Украине летальное оружие бесплатно

Правительство Канады поддерживает контакт с правительством Украины относительно его запросов в вопросе военного снаряжения.

Канада не рассматривает возможность предоставления украинским военным летального оружия бесплатно.

Об этом говорится в ответе правительства Канады на отчет "Поддержка Канадой Украины во время кризиса и вооруженного конфликта", подготовленного Постоянным комитетом по национальной обороне Палаты общин Канады.

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"Правительство Канады верно поддержке Украины в ее усилиях по отстаиванию суверенитета, безопасности и стабильности, но активно не рассматривает предоставления летальной помощи Украине в виде безвозмездной передачи летального оружия от одних военных к другим", - отмечают в правительстве Канады.

Также отмечается, что канадское правительство сохраняет контакт с правительством Украины относительно его запросов в вопросе военного снаряжения.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Канада внесла Украину в контрольный список стран, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие. Это решение уже вступило в силу после официальной регистрации.

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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за поддержку в сфере безопасности, в частности, за включение Канадой Украины в список стран, которым разрешено экспортировать оружие.

Канадская компания Colt Canada (город Китченер, провинция Онтарио), которая является главным поставщиком оружия Вооруженным силам Канады, надеется заключить сделку на продажу винтовок Украине. Colt Canada намерена заключить соглашения на выполнение заказа на поставку Украине до 100 тыс. винтовок. По словам менеджера компании Алекса Пейна, представители Colt Canada в январе в Украине провели ознакомительную встречу по этому поводу с украинскими чиновниками. Встреча стала лишь началом процесса, для которого может потребоваться до двух лет, потому что Украина должна четко сформулировать, какое оружие ей нужно и какого оно должно быть происхождения.

Отдельно Канада в рамках операции «Объединитель» (Operation UNIFIER) помогает и подготовке представителей Вооруженных сил Украины.