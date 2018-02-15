Канадский производитель оружия планирует предоставить Украине 100 тысяч винтовок: названы условия - СМИ

На согласование всех вопросов может уйти около двух лет.

Канадская компания Colt Canada, которая является главным поставщиком оружия для Вооруженных сил Канады, надеется заключить сделку на продажу винтовок Украине.

Об этом сообщает издание National Post.

«Канадский производитель оружия надеется осуществить переоснащение украинских военных новыми штурмовыми винтовками, поскольку страна пытается обеспечить основы для присоединения к НАТО, одновременно борясь с поддерживаевыми Россией боевиками», - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания Colt Canada из города Киченер (провинция Онтарио) намерена заключить соглашения на выполнение заказа по поставкам Украине до 100 тысяч штурмовых винтовок.

Читайте такжеУкраина в 2018 году расширит военное сотрудничество с Канадой и США - Порошенко

По словам менеджера компании Алекса Пейна, представители Colt Canada в январе в Украине провели «ознакомительную встречу» по этому поводу с украинскими должностными лицами. Вместе с тем, отмечается, что эта встреча стала лишь началом процесса, для которого может потребоваться до двух лет, потому что Украина должна четко сформулировать, какое оружие ей нужно и откуда оно будет происходить.

«Я думаю, что придется пройти большой путь для того, чтобы утверждать, что Colt Canada имеет возможность быть в Украине», - сказал Пейн.

«У нас есть одинаковые шансы как и у других, но я считаю, что придется пройти долгий процесс с точки зрения обретения ими лучшего оружия за лучшую цену», - добавил менеджер Colt Canada.

Как известно, в декабре 2017 года либеральное правительство Канады внесло изменения в правила экспорта Канадой оружия, чтобы разрешить продажу пулеметов и другого стрелкового оружия Украине. Этот процесс начался еще во время правления предыдущего правительства консерваторов.

Читайте такжеГлава МИД Канады назвала разрешение на поставку Украине летального оружия лишь первым шагом

Издание отмечает, что Украина серьезно настроена привести свое оружие к стандартам НАТО, поскольку надеется достичь условий, чтобы в конце концов присоединиться к Альянсу. Также отмечается, что Украина заинтересована получить другое военное снаряжение, в том числе противотанковое оружие из Канады и США.

Пейн также заявил, что компания надеется организовать демонстрацию собственного вооружения в Украине летом.

«У нас есть замечательная продукция и мы имеем прекрасную репутацию», - отметил менеджер Colt Canada.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Канада внесла Украину в контрольный перечень иностранных государств, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие. Это решение уже вступило в силу после официальной регистрации.

Президент Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за предоставление поддержки в сфере безопасности, в частности, за включение Канадой Украины в список стран, которым разрешено экспортировать оружие.