Украинская армия должна соответствовать стандартам НАТО – Яценюк
13:17, 09 декабря 2014Политика
0 0
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что Украина откажется от внеблокового статуса, украинская армия должна отвечать стандартам НАТО.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил, открывая заседание правительства.
”Внеблоковый статус для Украины должен быть отменен, и Украина примет новый закон об основах внутренней и внешней политики, где будет отменен внеблоковый статус, и украинская армия должна полностью отвечать стандартам НАТО”, - сказал премьер.
Читайте такжеУкраинская армия способна противостоять крупнейшей на континенте военной мощи - президентПо его словам, Украина ежегодно будет утверждать годовой целевой план действий ”Украина - НАТО”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter