Украинская армия должна соответствовать стандартам НАТО – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил, открывая заседание правительства.

”Внеблоковый статус для Украины должен быть отменен, и Украина примет новый закон об основах внутренней и внешней политики, где будет отменен внеблоковый статус, и украинская армия должна полностью отвечать стандартам НАТО”, - сказал премьер.

Читайте такжеУкраинская армия способна противостоять крупнейшей на континенте военной мощи - президентПо его словам, Украина ежегодно будет утверждать годовой целевой план действий ”Украина - НАТО”.