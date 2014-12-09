Радикальная партия хочет забрать комитеты финансовой политики и строительства – Луценко
10:23, 09 декабря 2014Политика
0 0
На руководство комитетами Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам финансовой политики и банковской деятельности претендует фракция Радикальной партии.
Соответствующий проект постановления сегодня будет зарегистрирован в парламенте / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам координатор парламентской коалиции Юрий Луценко.
Он отметил, что “предлагаются кандидатуры от Радикальной партии: Комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ - Сергей Скуратовский, Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности - Сергей Рыбалко”.
Читайте такжеКандидат в правительство от Радикальной партии хотел украсть госпредприятие - биография
По словам Луценко, соответствующий проект постановления сегодня будет зарегистрирован в парламенте, а после его рассмотрения на заседании профильного комитета в ближайшее время вынесен на рассмотрение Верховной Рады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter