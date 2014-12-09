Радикальная партия хочет забрать комитеты финансовой политики и строительства – Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам координатор парламентской коалиции Юрий Луценко.

Он отметил, что “предлагаются кандидатуры от Радикальной партии: Комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ - Сергей Скуратовский, Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности - Сергей Рыбалко”.

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По словам Луценко, соответствующий проект постановления сегодня будет зарегистрирован в парламенте, а после его рассмотрения на заседании профильного комитета в ближайшее время вынесен на рассмотрение Верховной Рады.