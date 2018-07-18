Конгрессмены призвали Трампа противостоять агрессии РФ против Украины

Они также привлекли внимание к атакам России направленным против суверенитета Украины.

Конгрессмены, которые возглавляют группу поддержки Украины в Конгрессе США призвали президента Дональда Трампа "стать плечом к плечу с союзниками в НАТО перед лицом постоянных угроз со стороны России и ее агрессии в Украине".

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Об этом говорится в совместном заявлении конгрессменов от Демократической партии Марси Каптур и Сэнди Левина, а также конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, передает Голос Америки.

К оглашению совместного заявления конгрессменов побудила совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки.

"Нас, как сопредседателей двухпартийной группы поддержки Украины, глубоко беспокоит подчиненное поведение президента по отношению к президенту Путину. США не могут воспринимать действия направленные на ослабление демократических институтов в США, а также союзников за рубежом", - говорится в заявлении.

"Незаконное вторжение России в Украину является нападением на мир и безопасность Европы, которое повлекло за собой смерти тысяч украинцев и заставил миллионы покинуть свои дома", - отметили конгрессмены.

"Нас также беспокоит нападение правительства России на украинский суверенитет, включая кибератаки на учреждения, агрессию на Донбассе инезаконную оккупацию Крыма", - заявили конгрессмены.