В НАТО заявляют о непризнании аннексии Крыма Россией - декларация

В Альянсе призвали РФ допустить на полуостров международных наблюдателей для мониторинга ситуации с правами человека в Крыму.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) заявляют, что не признавали и не будут признавать аннексии украинского полуострова Крым Российской Федерацией.

Об этом говорится в декларации, принятой на саммите НАТО в Брюсселе с участием глав государств и правительств стран-членов Альянса.

«Мы решительно осуждаем незаконную и противоправную аннексию Крыма Россией, которую мы не признаем и не будем признавать. Дискриминация против крымских татар и членов других местных сообществ должна прекратиться», - подчеркивается в документе.

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В декларации отмечается, что международные мониторинговые организации должны получить доступ к полуострову с целью мониторинга ситуации с правами человека.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели против России санкции.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.