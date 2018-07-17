Порошенко ответил на слова Путина о "референдуме" в Крыму

Президент напомнил об аннексии Крыма, комментируя слова Путина о "референдуме".

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова главы РФ Владимира Путина о "референдуме" в Крыму на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом.

Читайте такжеТрамп не сдал Путину ни одной позиции по Украине - Порошенко

Слова Путина о референдуме в Крыму Порошенко в эфире телеканала ICTV назвал "смешными", передает DW.

"Это не украинцы, не украинская власть и народ, а они провели референдум. Я думаю, что это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии", - добавил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп считает аннексию Крыма незаконной, но для РФ это «вопрос закрыт».

«Позиция президента Трампа известна - он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к РФ. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, уставом ООН. Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все», - сказал Путин.