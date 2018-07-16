Путин подтвердил, что Трамп считает аннексию Крыма незаконной

Глава государства-агрессора считает, что РФ провела в украинском Крыму референдум о присоединении части украинской территории к России «в строгом соответствии с международным правом».

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп считает аннексию Крыма незаконной, но для РФ «вопрос закрыт».

Читайте такжеТрамп объяснил, почему США и Россия опасны для всего мира

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Хельсинки (Финляндия) по итогам переговоров с Трампом.

«Позиция президента Трампа известна – он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к РФ. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все», - сказал Путин.