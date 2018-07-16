Путин подтвердил, что Трамп считает аннексию Крыма незаконной

19:23, 16 июля 2018
Политика
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Владимир Путин / REUTERS

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Хельсинки (Финляндия) по итогам переговоров с Трампом.

«Позиция президента Трампа известна – он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к РФ. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все», - сказал Путин.

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Путин