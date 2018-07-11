В НАТО подтвердили стремление Украины к обретению членства в Альянсе - декларация

В Альянсе подтвердили решение Бухарестского саммита, что Украина станет членом НАТО в будущем, если будет отвечать необходимым критериям.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) в рамках саммита, который проходит в Брюсселе с участием глав государств и правительств стран-членов Организации, подтвердили стремление Украины к обретению членства в Альянсе.

Об этом говорится в декларации саммита НАТО, опубликованной на сайте Организации.

«Независимая, суверенная и стабильная Украина, решительно преданная демократии и верховенству права, имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности. Наша позиция нерушима в нашей поддержке права Украины решать свое собственное будущее и внешнеполитического курса, свободного от внешнего вмешательства», - говорится в декларации.

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«Учитывая снова подтвержденное стремление Украины относительно членства в НАТО, мы придерживаемся наших решений, принятых на саммите в Бухаресте (в 2008 году - УНИАН) и последующих саммитах», - отмечается в документе.

В декларации подчеркивается, что «успех в широкомасштабных реформах, в том числе в борьбе с коррупцией, и обеспечение инклюзивного избирательного процесса, который будет основываться на демократических ценностях, на уважении к правам человека, к меньшинствам и верховенству права, будет иметь решающее значение для закладки основы для состоятельной и мирной Украины, которая прочно укрепится среди европейских демократий, преданных общим ценностям».

В декларации приветствуется существенный прогресс, достигнутый Украиной, особенно в контексте принятия закона о Высшем антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, политика НАТО в отношении Украины была заложена в декларации саммита в Бухаресте в 2008 году. «НАТО приветствует евроатлантические устремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Сегодня мы договорились, что эти государства станут членами НАТО. Обе страны сделали ценный вклад в операции Альянса. Мы приветствуем демократические реформы в Украине и Грузии и с нетерпением ожидаем проведения свободных и честных парламентских выборов в Грузии в мае. ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг не ожидает, что на саммите НАТО будет принято решение о присоединении Украины к Программе усиленных возможностей.