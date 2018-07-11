В НАТО призывают Россию вывести ее войска из Украины, Грузии и Молдовы - декларация
20:41, 11 июля 2018Политика
1228 0
В Альянсе подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.
Иллюстрация / REUTERS
В Организации Североатлантического договора (НАТО) призывают Российскую Федерацию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.
Читайте такжеВ НАТО объяснили решение относительно Украины, опровергнув заявление Венгрии
Об этом говорится в декларации глав государств и правительств стран-членов Альянса, принятой на саммите НАТО, проходящем в Брюсселе.
"Мы вновь подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Молдовы в пределах их международно признанных границ", - говорится в документе.
"В соответствии с ее международными обязательствами, мы призываем Россию вывести ее силы, которые она разместила во всех трех странах без их разрешения", - подчеркивается в декларации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Саммит НАТО с участием Украины