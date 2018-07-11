В НАТО призывают Россию вывести ее войска из Украины, Грузии и Молдовы - декларация

В Альянсе подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) призывают Российскую Федерацию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

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Об этом говорится в декларации глав государств и правительств стран-членов Альянса, принятой на саммите НАТО, проходящем в Брюсселе.

"Мы вновь подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Молдовы в пределах их международно признанных границ", - говорится в документе.

"В соответствии с ее международными обязательствами, мы призываем Россию вывести ее силы, которые она разместила во всех трех странах без их разрешения", - подчеркивается в декларации.