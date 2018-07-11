НАТО призывает Россию прекратить финансовую и военную поддержку боевиков на Донбассе

В Альянсе призвали Россию прекратить вмешиваться военными методами в дела Украины.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) призывают Российскую Федерацию прекратить оказывать политическую, финансовую и военную поддержку подконтрольным ей боевикам на Донбассе и вывести с территории Украины всю военную технику и наемников.

Об этом говорится в декларации глав государств и правительств стран-членов Альянса, принятой на саммите НАТО, который проходит в Брюсселе.

"Мы призываем к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем усилия "Нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы", - отмечается в документе.

"Ответ НАТО заключается в поддержке всесторонних усилий, включающих санкции, как было решено Европейским Союзом, "Большой семеркой" и другими, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта и дать ответ действиям России", - отмечается в декларации.

Читайте такжеПарламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию остановить аннексию Крыма - резолюция

"Мы настоятельно призываем Россию прекратить всю политическую, финансовую и военную поддержку группировкам боевиков и прекратить вмешиваться военным путем в Донецкой и Луганской областях, вывести войска, технику и наемников с территории Украины и вернуться в Совместный центр по контролю и координации (прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон - УНИАН)", - отмечают лидеры государств-членов.

"Мы глубоко обеспокоены применением пыток и перемещением украинских граждан в тюрьмы в России. Мы подчеркиваем важность обеспечения безопасности и полного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ко всей территории, включая украинско-российскую границу", - сказано в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Организации Североатлантического договора (НАТО) в рамках саммита, который проходит в Брюсселе с участием глав государств и правительств стран-членов Организации, подтвердили стремление Украины к обретению членства в Альянсе.